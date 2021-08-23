Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikteki olumsuzlukların azaltılması kapsamında gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor.

Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikteki olumsuzlukların azaltılması kapsamında gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte trafik yoğunluğunun bulunduğu cadde ve sokaklarda güvenliğin sağlanması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. Trafik ekiplerince belirlenen noktalarda cadde ve sokaklardaki araçlar durdurularak bir bir inceleniyor. Durdurulan araçlarda ilk olarak marka modele göre plaka tescili sorgulanıyor. Plaka tescilinin ardından polis ekiplerince sürücünün ve kullandığı aracın evrakları tablet üzerinden sorgulanıyor. Ceza puanı, araç muayenesi, araç sigortası ve trafikte olumsuzluk teşkil eden maddelerin tablet üzerinden sorgulanmasının ardından sürücülerin alkol testi yapılıyor. Sürücüler ve araçlarda bulunan yolcular, trafikte oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle uyarılıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gece boyunca kontrol alanları değiştirilerek denetimler sürdürülüyor.

Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Demet Akalın Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Muslera Mesut Özil Ozan Tufan Lionel Messi Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aksaray'da trafik güvenliği ve olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 00:12:16. #1.14#

title