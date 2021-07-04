Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı
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Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Mustafa Salman (62) idaresindeki 33 AEJ 55 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde B.K. (63) yönetimindeki 42 FFF 78 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Salman ile otomobildeki Fatma (58), Yasemin (37), Buse (14), Leyla Nur (17) ve Miraç Aksoy Salman (7) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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