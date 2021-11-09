Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yasin İ. (45) idaresindeki 50 AAR 275 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda, Hacı Ömer Aslanhan (65) kontrolündeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Aslanhan ve motosikletteki Mehmet Ali Küçük (70) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Aslanhan ve Küçük'ün yakınları fenalaştı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişinin yere düşmesi yer alıyor.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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