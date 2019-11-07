Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması iddiasıyla ilgili olarak MEB soruşturma başlattı

07.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:23

Aksaray'da vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocukları okulda istemediği için yuhalayarak eylem yaptı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu iddialar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray Valiliği ise yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocuklara karşı eylem yaptı.Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktı. Okul müdürünün bu eylemi desteklediği, otizmli çocuklara kumpas kurulduğu, velilerin yanlış bilgilendirilip yönlendirildiği iddia edildi.

"BU NASIL BİR KANDIRMACA?"

Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Veli, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diye sordu ve şu açıklamaları yaptı: Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) şu açıklamayı yaptı:

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

İnfial yaratan yuhalanma görüntüleriyle ilgili harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

AKSARAY VALİLİĞİ: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Aksaray Valiliği, bir okulda 'otizmli öğrencilerin yuhalandığı' iddialarını yalanlayarak, olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Valilik, sosyal medyada yayılan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Aksaray merkez Mehmetçik İlkokul'unda 32 derslik mevcut olup, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci öğrenim görmektedir.Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır eğitimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayınlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal eğitim öğretimlerine devam etmektedirler.2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Bu utandıran olay, aynı zamanda Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Birçok kullanıcı velilerin yaptığı hareketin eğitim hakkını engellediği için suç teşkil ettiğini belirterek tepki gösterdi.