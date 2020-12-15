Akşam mantar yiyen 4 kişilik aile, sabah baygın bulundu

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen 4 kişi, sabah yakınları tarafından baygın halde bulundu. 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Gümüşova Kültür Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde Erdoğan Kan, Ayşe Kan, Pakize Polat ve Şerife Yaşar'dan haber alamayan yakınları evlerine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, 4 kişiyi baygın halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 kişinin ormandan topladıkları mantarları yedikleri ve zehirlendikleri anlaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ