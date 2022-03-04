Akrep Nalan'ın lakabı nereden geliyor? Öldükten sonra herkes bunu aratmaya başladı

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı karakterle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Nalan Duman, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Vefatı derin üzüntü yaratan Duman hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başlandı. Duman hakkında en çok merak edilenler arasında, Duman'a neden "Akrep" lakabı takıldığı da vardı.

ALTILIYI TUTTURMASI GAZETELERE MANŞET OLDU

Buna göre ünlü oyuncu "Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde bu konunun gündeme gelmesi nedeniyle Duman'a "Akrep" lakabı takıldı.

HAYAT BİLGİSİ'NDE YILDIZI PARLADI

Oyuncu Nalan Duman, 2 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan ve bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Fidan hoca" karakteriyle milyonların kalbine girmeyi başarmıştı. Nalan, o dönemin ardından sakin bir hayatı tercih etti.

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