Akrabasını ziyarete gittiği inşaatta düşerek öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akrabasını ziyarete gittiği inşaatta düşerek öldü

Akrabasını ziyarete gittiği inşaatta düşerek öldü
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan akrabasını ziyarete giden Kahraman İnce (69), dengesini kaybederek 2'inci kattan düşüp hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan akrabasını ziyarete giden Kahraman İnce (69), dengesini kaybederek 2'inci kattan düşüp hayatını kaybetti.

Olay Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan bir akrabasının yanına giden Kahraman İnce, bir anda dengesini kaybederek 2'inci kattan  zemine düştü. Ağır şekilde yaralanan İnce, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnce, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akrabasını ziyarete gittiği inşaatta düşerek öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 19:57:39. #1.16#

title