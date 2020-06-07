Akıncı: Rum yönetimi, camiye Bizans bayrağı asanların peşini bırakmamalı
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Akıncı: Rum yönetimi, camiye Bizans bayrağı asanların peşini bırakmamalı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Larnaka'da Tuzla Cami'ine Bizans bayrağı asılması olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Akıncı: Rum yönetimi, camiye Bizans bayrağı asanların peşini bırakmamalı
07.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:16

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Larnaka'da Tuzla Cami'ine Bizans bayrağı asılması olayı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı,  Rum yönetiminin olayı gerçekleştirenlerin peşini bırakmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Din işleri Dairesi Başkanı Talip Atalay bilgi verdi.  Bu kez Larnaka'daki camiye Bizans bayrağı asılmış. Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun'daki caminin kundaklanma girişiminden sonra, bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum yönetimi yapanların peşini bırakmamalıdır" dedi.    


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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