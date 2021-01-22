Akıncı "Köksal" kimdir? Sermet Yeşil kimdir, kaç yaşında, nereli? Sermet Yeşil film ve dizileri!

Birçok tiyatro, dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Akıncı "Köksal" kimdir? Sermet Yeşil kimdir, kaç yaşında, nereli? Sermet Yeşil film ve dizileri!

Halen devam eden Akıncı dizisinde " Köksal" karakterini canlandıran oyuncu Sermet Yeşil kimdir, kaç yaşında, nereli? Sermet Yeşil film ve dizileri! Akıncı "Köksal" kimdir?

AKINCI KÖKSAL KİMDİR? SERMET YEŞİL KİMDİR?

Sermet Yeşil, 1 Ocak 1977, Eskişehir, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olup Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Anadolu Üniversitesi - Tiyatro Anadolu'da görev yaptı, 2005 yılından itibaren Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda yer almaktadır.

SERMET YEŞİL DİZİ VE FİLMLERİ

2021 Akıncı (Köksal)

2019- Payitaht: Abdülhamid

2019 Kapı (Sain)

2018/2020 Çukur (Halil)

2018 8. Gün (Sermet)

2016 Gülümse Yeter (Ahmet)

2014 Karadayı (dizi) (Sarı Cemal)

2014 Sûret (kısa film) (Âdem)

2014 Muhteşem Yüzyıl (Safeviler Devleti Şahı I. Tahmasb)

2013 Leyla ile Mecnun (Joker)

2013-2014 Eski Hikaye (Cengiz Timuçin)

2012-2013 Şubat (Deli İbrahim)

2011 Mor Menekşeler (dizi) (Payidar)

2011 Leyla ile Mecnun (Ahmet Doğru)

2010 Gönülçelen (Mahir)

2010 Gişe Memuru (Artun)

2010 Behzat Ç. (Ahmet)

2009 Kosmos (Kosmos)

2006 Hiçbiryerde (Halim)

1999 Kaç Para Kaç (Çırak)