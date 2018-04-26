Akın Atalay Cezaevinden Çıktı (1)
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / İSTANBUL DHA Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı.
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ İSTANBUL DHA
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı. Cezaevi çıkışında Atalay'ı ailesi, yakınları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.
Görüntü dökümü:
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-Akın Atalay'ın çıkışı
-Genel ve detaylar