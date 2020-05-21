Akın Akınözü'nün lise yıllarında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
'Hercai' dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Akın Akınözü'nün lise yıllarında çekilmiş fotoğrafını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı
21.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:16
Akın Akınözü ile çekilmiş bu karesini sevenleriyle paylaşan İpek Tanrıyar, "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin