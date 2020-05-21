Akın Akınözü'nün lise yıllarında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 'Hercai' dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Akın Akınözü'nün lise yıllarında çekilmiş fotoğrafını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı

Akın Akınözü ile çekilmiş bu karesini sevenleriyle paylaşan İpek Tanrıyar, "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" ifadelerini kullandı.



