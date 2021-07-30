Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan evleniyor mu?
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Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan evleniyor mu?

Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan evleniyor mu?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hercai dizisiyle hayran kitlesini genişleten Akın Akınözü, uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor. İkili, önceki akşam bir düğünde görüntülendi. Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan evlenecek mi? İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Katıldıkları düğünde tüm gözleri üzerinde toplayan ikili, utangaç tavırlar sergiledi.

Sandra Pestemalciyan'in düğünde Akın Akınözü'nün anne ve babasıyla oldukça samimi oldukları ifade edildi.

Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan'ın bu yıl içerisinde evlenmeyi düşünmedikleri öğrenildi.

"ORTAK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Akın Akınözü, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda evlilik sorusuna şu cevabı vermişti:

"Evlenme dedikoduları... Konumuz bile değil! Çünkü ikimiz de ortak hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. ve eğer evlilik bu ortak rüyanın bir parçası olursa, o zaman bunu tüm kalbimizle karşılayacağız. Sanırım sana ilişkimiz hakkında ipucu verdim."

Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan evleniyor mu?
Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan evleniyor mu?
Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan evleniyor mu?
Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan evleniyor mu?

Kaynak: Snob Magazin

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