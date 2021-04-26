Akın Akınözü'nden flaş Ebru Şahin hamlesi!
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Akın Akınözü'nden flaş Ebru Şahin hamlesi!

Akın Akınözü'nden flaş Ebru Şahin hamlesi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı 'Hercai' dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Final bölümü sonrası Akın Akınözü'nden flaş Ebru Şahin hamlesi geldi. İşte detaylar...

Hercai dizisinin merakla beklenen final bölümü dün akşam ATV ekranlarında yayınlandı. 69 bölüm süren serüvenin bitmesinin ardından Akın Akınözü'nden şaşırtan Ebru Şahin hamlesi geldi.

TEK KALEMDE BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ebru Şahin, geçtiğimiz hafta partneri Akın Akınözü'nü Instagram'da takip etmeyi bırakmıştı.

Akın Akınözü de final bölümünün yayınlanmasının ardından güzel partneri Ebru Şahin'i Instagram'dan sildi. Ünlü oyuncuların peş peşe yaptıkları bu hamleler, "Dostluk mazide kaldı" dedirtti.

EBRU ŞAHİN VE AKIN AKINÖZÜ'NÜN HAYRANLARI ÜZGÜN

Bir süredir Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün arasının açık olduğu konuşuluyordu.

Akınözü ve Şahin'in hayranları ikilinin birbirlerini silmesine üzüldüklerini ifade ettiler.

HERCAİ'NIN FİNAL 69. BÖLÜMDE NE OLDU?

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.

Kaynak: Snob Magazin

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