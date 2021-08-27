Akılalmaz intikam! Aldatılan kadın, uyuduğu sırada kocasının cinsel organına metal somun sıkıştırdı

Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde bir kadın kendisini aldatan kocasının cinsel organına, kocası uykuda olduğu sırada metal somun sıkıştırdı. Acı içinde uyanan adamın kaldırıldığı hastanede cinsel organı dikildi.

Ukrayna'da yaşanan olay duyanların tüylerini ürpertti. Zaporijya şehrinde yaşayan bir kadın, kendisini aldatan kocasından kan donduran bir intikam aldı.

CİNSEL ORGANINI DİKTİLER

Kocasının uyurken cinsel organını metal somun sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan adamın cinsel organını kurtarmak için doktorlar büyük mücadele verdi. Doktorlar tarafından anestezi ile uyutulan adam, ekiplerin özel bir aletle somunu ikiye ayırmasıyla kurtuldu. Aldatan kocanın cinsel organı daha sonra doktorlar tarafından dikildi.

Kısa bir süre önce de Vietnam'da da bir kadın, kendisini aldatan kocasının uykuya dalmasını bekleyip cinsel organını kesmişti.