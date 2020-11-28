Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman saat kaçta? Akhisarspor - Ankaraspor hangi kanalda? Akhisarspor - Ankaraspor maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
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Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman saat kaçta? Akhisarspor - Ankaraspor hangi kanalda? Akhisarspor - Ankaraspor maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

28.11.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:13
Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman saat kaçta? Akhisarspor - Ankaraspor hangi kanalda? Akhisarspor - Ankaraspor maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Akhisarspor - Ankaraspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Akhisarspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda? Akhisarspor - Ankaraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Büyük önem taşıyan maçta Akhisarspor - Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Peki, Crystal Palace – Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? Akhisarspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Akhisarspor - Ankaraspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

AKHİSARSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akhisarspor - Ankaraspor, Spor Toto 1. Lig maçı 28 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 16:00.

AKHİSARSPOR - ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Ankaraspor, Spor Toto 1. Lig maçı Bein Sports Max 2, TRT Avaz, kanalından yayınlanacak.

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