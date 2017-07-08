Akhisar Stadyumu'na Spor Toto'dan Ziyareti

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un yeni sezonda maçlarını oynamayı planladığı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda çalışmalar devam ederken Spor Toto Teşkilatı Başkan Yardımcısı Bünyamin Bozgeyik, inşaatı yerinde inceledi.



Ziyarette, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Başkan Yardımcıları Ömer İşçi, Latif Çakmak ve Ali Velestin de hazır bulundu. Bünyamin Bozgeyik'e gelişmeler hakkında yüklenici firma May İnşaat yetkilisi Rehber Aşan bilgi verdi. Stadyumun tamamen bitirilmesinin eylül ayının son haftalarını bulacağını belirten Rehber Aşan, iç sahadaki ilk 3 maçın Manisa'da oynanabileceğini dile getirdi.



Bünyamin Bozgeyik ise ödemeler konusunda yetkili firmaya garanti vererek stadyumu daha öncesinde bitirilmesi konusunda destek istedi. Daha önce inşaatı yarım kalan Akhisar Stadyumu, 52 bin 137 metrekarelik alanda UEFA standartlarında 12 bin seyirci kapasiteli yapılacak. Projede 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu da bulunuyor.



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