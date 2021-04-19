Akhisar'ın yolları asfalt sezonuna hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar'ın yolları asfalt sezonuna hazırlanıyor

Akhisar'ın yolları asfalt sezonuna hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeni asfalt sezonu hedefini 1200 kilometre olarak açıklamasının ardından il genelinde çalışmalarına hız veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeler-Hamit-Çıtak-Dağdere mahallelerini...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeni asfalt sezonu hedefini 1200 kilometre olarak açıklamasının ardından il genelinde çalışmalarına hız veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeler-Hamit-Çıtak-Dağdere mahallelerini birbirine bağlayan toplam 15 kilometrelik yol üzerinde iyileştirme ve temel çalışması gerçekleştirdi.

Manisa İl genelinde asfalt çalışması yapılacak noktalarda temel çalışmalarını hızla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar'da da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Gökçeler-Hamit-Çıtak-Dağdere mahallelerini birbirine bağlayan toplam 15 kilometrelik yol üzerinde iyileştirme ve temel çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeni asfalt sezonunda hedefi 1200 kilometre olarak açıkladığını hatırlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, bu hedef doğrultusunda il genelinde temel çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. - MANİSA

Akhisar'ın yolları asfalt sezonuna hazırlanıyor
Akhisar'ın yolları asfalt sezonuna hazırlanıyor
Akhisar'ın yolları asfalt sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ryan Babel Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akhisar'ın yolları asfalt sezonuna hazırlanıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 00:02:44. #1.14#

title