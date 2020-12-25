Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür
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Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür

25.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:55
Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür

Pandemi döneminde gelen kısıtlamalar sebebiyle zor zamanlar geçiren Akhisar esnafı, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Pandemi döneminde gelen kısıtlamalar sebebiyle zor zamanlar geçiren Akhisar esnafı, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Akhisar Bakkallar ve Benzerleri Odası Başkanı Zafer Kara önderliğinde Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret eden okul kantini işletmeleri, desteklerinden dolayı Başkan Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun göreve geldiği günden beri her zaman esnafın yanında olduğunu ve sorunların çözümü noktasında esnafa yardımcı olduğunu belirten Zafer Kara, "Halkın içinde bir başkanımız var, dolayısıyla yaşadığımız sorunları biliyor ve çözüm noktasında elinden gelen desteği veriyor. Okul kantini işletmelerine yapılan 500 TL değerindeki nakit yardım bizleri çok sevindirdi. Esnafın yanında olduğu için Besim Başkanımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

İşletmeleri kapandığı için zor ve sıkıntılı bir dönemden geçen esnafın yanında olduklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak, ekonomik açıdan zor zamanlar yaşayan esnafımıza destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediye meclisimizde aldığımız karar ile Akhisar Kahveciler Odası ile Bakkallar ve Benzerleri Odası'na kayıtlı tüm esnaflarımıza 500 TL nakit yardım yaparak gücümüz yettiğince destek olduk. Bu süreçte onlara yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle hep birlikte aşacak ve güzel günlere kavuşacağız." dedi. - MANİSA

Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür
Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür
Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür
Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür
Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür
Akhisar esnafından Başkan Dutlulu'ya teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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