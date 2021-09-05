Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
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Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Güncel

Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl dokuzuncusu yapılan ayin sona erdi.

Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi

VAN - Van Gölü'ndeki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl dokuzuncusu yapılan ayin sona erdi.

Sabah saatlerinde Gevaş ilçesindeki iskeleden teknelerle adaya geçen ziyaretçiler, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan'ın yönettiği ayine katıldı. Türkiye'nin farklı ilerinden Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne mensup Ermenilerden oluşan 25 kişilik grup, Van Gölü'nde Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kilisesi'nde dua etti.

Kilise gerçekleştirilen ayinin ardından açıklama yapan Anuşyan, sevgi adası Akdamar Adası'ndan bütün dünyaya sevgi mesajları verdiklerini söyledi. Bu yıl salgın nedeniyle bir burukluk yaşadıklarını belirten Anuşyan, "Bizlerin bir şeyleri başlatması gerekiyor. Başkalarından bu sevginin aktarılmasını beklemek doğru değil. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Her zaman ilk adımı bu ülkede atmamız en doğrusu. Mutluyuz ama bir burukluk var. Ülkemizin, dünyanın sağlık şartlarından dolayı bir burukluk yaşıyoruz. Bu burukluğun tekrar mutluluğa dönüşmesi için, bütün hastaların şifa bulması için dua ettik. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Ayinin huzur ortamında icra edildiğini ifade den Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de, "Dileğim, temennim önümüzdeki yıl salgından arınmış bir ortamda, daha kalabalık grupların katıldığı, daha güzel ve fazla etkinliklerin düzenlenmesi. Ayinlerin yapılması, eğitimin başlaması ve düğünlerimizin yapılması ve hayatın bir an önce normale dönmesi için bütün vatandaşlarımızın aşı olması gerektiğini buradan da ifade edelim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ayin için gelenler tekrar teknelerle kıyıya geçerek verilen yemeğe katıldılar.

Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi
Akdamar Kilisesi'ndeki ayin sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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