Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
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Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Güncel

Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır Sabah saatlerinden itibaren ayine katılacak misafirler teknelerle adaya taşınmaya başlandı Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde bu yıl dokuzuncusu yapılacak ayin için Van'a...

Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır

Sabah saatlerinden itibaren ayine katılacak misafirler teknelerle adaya taşınmaya başlandı

VAN - Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde bu yıl dokuzuncusu yapılacak ayin için Van'a gelen Ermeni Hristiyanlar teknelerle adaya taşınmaya başlanırken, Akdamar Adası'nda ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van'ın Akdamar Adası'ndaki tarihi Ermeni Kilisesi'ndeki ayine saatler kalırken, tüm hazırlıklar en ince detayına kadar planlandı. Sabah saat 07.30 sıralarında Van merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'ne gelmeye başlayan din adamları ile konuklar teknelere alındı. 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşan konuklar, ayin için hazırlıklara başladı. Ayin dolayısıyla Van Emniyet Müdürlüğü de adada ve iskele çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren dedektör köpekleri adada bomba araması yaparken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı sahil güvenlik timleri ise gölde otomatik silahlarla güvenlik önlemi aldı. Geçen sene korona virüs pandemisi gölgesinde yapılan ayini bu sene Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan yönetecek.

Akdamar Kilisesi

Van Valiliğinin teklifi ve dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın onayıyla yılda bir gün ayine izin verilen Van Gölü'ndeki ada üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi dini bir vecibe olarak görüyor.

1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kiliseye batı ve güneyden birer kapı vasıtasıyla giriliyor. Duvarlarında zengin figürlerin yer aldığı kilisenin iç tarafında ise günümüzde büyük ölçüde bozulmuş freskler yer alıyor.

Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır
Akdamar Kilisesi dokuzuncu ayin için hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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