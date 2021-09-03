Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak
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Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, pazar günü 9. ayine ev sahipliği yapacak.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, pazar günü 9. ayine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin için hazırlıklar tamamlandı.

Önceki yıllarda yüzlerce kişinin katıldığı ayin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

5 Eylül'de Gevaş ve Edremit iskelelerinde teknelerle adaya taşınacak ziyaretçiler, ateş ölçümleri ve diğer işlemler yapıldıktan sonra ayini izleyebilecek.

Hoşgörü adası olarak nitelendirilen Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilise, ayin sırasında ziyarete kapatılacak, ayinin ardından kente gelen turistler adaya gidebilecek.

"Kiliseye sınırlı sayıda kişi alınacak"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, kentte her yıl eylül ayının ilk pazar günü ayin programının gerçekleştirildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle ayinin sınırlı sayıda kişiyle yapılacağını belirten Bilmez, "Önceden belirlenenler dışında ayin esnasında adaya ve kiliseye hiç kimse alınmayacak. Salgın nedeniyle kilisenin içine sınırlı sayıda kişi kabul edilecek. 25 kişilik bir ekip töreni icra edecek. Bahçede de gelen misafirler için alan oluşturulacak. Orda da bir konuşma olacak. Basın mensuplarından da akredite olanlar alınacak." dedi.

Ayinin ardından adanın normal ziyaretçilere açılacağını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Ayin için bütün hazırlıklar yapıldı. Akdamar Adası ve üzerinde bulunan kilise artık bölgenin inanç turizmi açısından bir cazibe merkezi oldu. Salgın koşullarının iyileşmesiyle burası daha çok çekim merkezi olacak. Bu kilise İslam medeniyetinin hakim olduğu bir dönemde yapılmış ve yaklaşık bin yıldır bu topraklarda dimdik ayakta. Bu da Anadolu medeniyetinin en güzel göstergesi. Farklılıklara saygı duyan, kendisi gibi inanmayanların inançlarına en üst düzeyde saygı gösteren, kardeşçe bir arada yaşayan, coğrafyanın kader olduğu bilinciyle hareket eden bir medeniyetin mensubu olduğumuzun yansımasıdır. Onun için aynı coğrafyada yaşadığımız herkesle el ele vererek güzel yarınlar, yeni umutlar ve hayaller için çırpınmamız lazım."

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen ayinle dünyaya hoşgörü mesajı verildiğini ifade etti.

Ayin için kente gelecek olan misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağını belirten Sezer, "Ayin programının sorunsuz tamamlanması için tüm tedbirlerimizi aldık. Ulaşımla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Konaklama ve diğer konularla ilgili bir eksiklik yok. Yolcularımızı adaya taşıyacak teknelerimiz hazır. Salgın koşullarına riayet edilerek ayinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak." diye konuştu.

Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak
Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak
Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak
Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak
Akdamar Kilisesi 9. ayine ev sahipliği yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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