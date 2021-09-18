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Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye

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Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye

2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikah masasına oturan BKM Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 7'inci evlilik yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.

Evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rüştü Onur Atilla altına bu notu düştü: Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye... Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.

2014 yılında nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız çifti, ilk çocukları Kemal'i, 2018'de kucaklarına almıştı.
Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye

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Haber: Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye - Haberler Magazin
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