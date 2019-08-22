Akar-Esper görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama: Güvenli bölge planı uygulanacak

22.08.2019 07:45

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Ortak herakat merkeziyle ilgili üzerinde çalışılması gerek teknik detaylar var. Türkiye ve ABD güvenli bölge konusunda mutabık kalınan planı uygulayacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda güvenli bölgeyi görüştü.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada Esper ve Akar'ın askeri heyetlerin Suriye'nin kuzeydoğusunda birlikte çalışmalarından övgüyle bahsetti ve bölgede oluşturulan güvenlik mekanizmasının uygulanmasından memnuniyetlerini dile getirdi.

Ortak harekat merkeziyle ilgili hala üzerinde çalışılması gereken teknik detaylar olduğu konusunda hem fikir olduklarını belirten iki bakan, güvenli bölge konusunda mutabık kalınan planın uygulayacağı konusunda aynı görüşte olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

MSB: PLANIN BİRİNCİ AŞAMASI BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.