Akademide Sergilenen Heykellere Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine, zarar veren F.D. (54), yakalandı. F.D.'nin ilk ifadesinde alkollüyken bir anlık öfkeyle heykellere vurup, devirdiğini söylediği öğrenildi.

UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenen ve satışa çıkarılan, 9 yıldır oluşturulan ortak çalışma gruplarında yerli- yabancı heykeltıraşların yaptığı mermer tanrıça figürlerinden bazıları, geçen çarşamba günü gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar gördü. Güvenlik kamerasının bulunmadığı akademinin bahçesindeki heykellerden 2'si tamamen parçalanırken, 2'si ise devrildi. Dün saldırının fark edilmesi üzerine akademi yetkilileri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine akademiye gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı.

Jandarma, saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığının belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin F.D., olduğu belirlendi. Jandarma belirlediği adrese bugün saat 16.00 sıralarında düzenlediği operasyonda F.D.'yi gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen F.D.'nin ifadesinde alkollüyken bir anlık öfke üzerine heykellere vurup, devirdiğini söylediği öğrenildi. F.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - Datça

Kaynak: DHA