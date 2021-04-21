AK Partili vekilden Kabine revizyonu sinyali: Açıklanacak Bakanlar kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum
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AK Partili vekilden Kabine revizyonu sinyali: Açıklanacak Bakanlar kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum

AK Partili vekilden Kabine revizyonu sinyali: Açıklanacak Bakanlar kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesi, Kabine değişikliği iddialarını gündeme getirdi. AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya Twitter'dan iddiaları güçlendiren bir açıklama yaparak, "Açıklanacak Bakanlar kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Bakanlığın ikiye bölünmesi, Kabine değişikliği iddialarını da beraberinde getirdi. AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya Twitter'dan iddiaları güçlendiren bir açıklama yaptı.

"AÇIKLANACAK BAKANLAR KURULU HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Kaya şunları söyledi: Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlık şeklinde ayrıldı.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

- Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ardından açıklanacak Bakanlar kurulumuzun da hayırlara vesile olmasını diliyorum.

AK Patili vekilden Kabine revizyonu sinyali: Açıklanacak Bakanlar kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
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