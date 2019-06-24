AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu, "Gezi eylemlerinin finansörü" olduğu iddiasıyla bir yıldan uzun süredir cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

"MADDİ KANITLARI BULAMADIM"

Aksakoğlu ve Kavala bir yılın ardından bugün ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıktı. Yeneroğlu, Twitter hesabından Kavala ve Aksakoğlu yargılamasıyla ilgili, "Osman Kavala vs ile ilgili iddianameyi okudum. Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak Gezi olaylarının organizatörü, yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım. Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim. Ayrıca iddianamede adı geçen Yiğit Aksakoğlu ile ilgili kurulmaya çalışılan bağlantılar hukuk adına ürkütücü. Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnat edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç" dedi.