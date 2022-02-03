AK Partili vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ne seçimi, ne alakası var

Son dönemlerde muhalefetin erken seçim çağrılarına rağmen hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağını ifade ediyor. Tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği toplantıda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"NE SEÇİMİ, NE ALAKASI VAR"

Toplantıda söz alan milletvekillerinden birinin "Seçim sathı mahallindeyiz" ifadesini kullanması üzerine devreye giren Erdoğan'ın "Ne seçimi! Hayır, ne alakası var. Seçim 2023'te zamanında yapılacak. Ama siz seçim varmış gibi çalışacaksınız" dediği öğrenildi.

"İLİŞKİLERİNİZ GÜZEL OLSUN"

Açıklamasının devamında milletvekillerine birtakım uyarılarda bulunan Erdoğan, "Cumhur İttifakı çok değerlidir ve korunması gerekir. MHP'ye yönelik tepkiler, yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. MHP'ye, BBP'ye karşı olabildiğince olumlu olun. Bunlar bizim bileşenlerimizdir. İlişkileriniz güzel olsun. Beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.