AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, sadece başarısız İmamoğlu'nu büyütüyor AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kendi partililerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tutumuna tepki göstererek, bu yaklaşımın İmamoğlu'nu büyüttüğünü ve partinin acil olarak esaslı bir dil değişikliğine gitmesi gerektiğini savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 500 bin tonluk asfalt çalışması yapıldığını duyurmuştu. İmamoğlu daha sonra, '500 bin ton' ifadesinin sehven söylendiğini açıklamıştı. AK Parti'nin önde gelen isimleri bu gelişme üzerine Ekrem İmamoğlu'nu hedef alırken; AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bu gelişmelerin ardından kendi partililerini uyardı.

"ESASLI BİR DİL DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMELİ"

Partide esaslı bir dil değişikliği olması gerektiğini savunan Bülent Turan, aksi halde kendilerini zor günlerin beklediğini ima etti. Turan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıldıracağım! Dünyanın en başarısız belediye başkanı ama sanki eleştirecek bir icraatı yok da "sehven" diye itiraf ettiği bir yazım hatası etrafında dönüp duruyoruz! Bu yaklaşımımız; sadece bu başarısız şahsı büyütüyor. Esaslı bir dil değişikliğine gitmek zorundayız. Böyle gidersek..." ifadelerini kullandı.