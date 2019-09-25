AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek

25.09.2019 15:25

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur'a Yavaş'a AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan destek geldi.

Mansur Yavaş'ın "Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz 5 buçuk milyon hemşehrimize, tüm Türkiye'ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Bu yaştan sonra ne haram yemenin, ne haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. O yüzden yapılan iyi ve kötü ne varsa tarihe miras kalacak" şeklindeki sözlerinin yer aldığı bir görseli paylaşan Yeneroğlu, "Kim olursa olsun, siyasi görüşüne/partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"BU ERDEMLİ DURUŞU TAKDİR ETMEMİZ GEREKİR"

Yeneroğlu, şu paylaşımda bulundu:"Aslında malumun ilamı olarak bu sözler dikkatimizi bile çekmemesi gerekirken, kim olursa olsun, siyasi görüşüne/partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz ve demokratik tepki kültürünün gereği olarak takipçisi olmamız gerekir."