AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum

Uzun yıllardır siyaset arenasında boy gösteren isimlerden biri olan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

AK Partili Külünk, yakın zamanda CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden ve kısa süre sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı. Cumhur İttifakı'nın alanının çok geniş olduğunu söyleyen Külünç, anti-emperyalist insanların ülkenin bağımsızlığı söz konu olduğunda gözlerinin hiçbir şey görmeyeceğini ifade etti. Türkiye'nin Kuva-i Milliye mücadelesi verdiğini söyleyen Külünç, konuyu Muharrem İnce'ye getirdi.

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