AK Partili İsmet Yılmaz'dan Tartışma Yaratan Sözler: Vereceğiniz Oylar Kıyamet Günü Beraat Belgeniz Olacak

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın Sivas'ta partisinin adayına oy isterken kullandığı sözler sosyal medyada tepki çekti.

"KIYAMET GÜNÜ BERAAT BELGENİZ OLACAK"

Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Yılmaz, "Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum" dedi. Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İSMET YILMAZ KİMDİR?

Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında iki ayrı yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı.Kamu ve özel sektörde yaklaşık 20 yıl mühendis ve müşavir avukat olarak çalıştı. Denizcilik Müsteşarı olarak atandı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüttü.

2007 seçimi öncesi Bağımsız Ulaştırma Bakanı oldu. Seçim sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

24, 25 ve 26. Dönemde Sivas Milletvekili seçildi. 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 25. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. 65. Hükümette Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Milli Savunma Komisyonu Başkanıdır.