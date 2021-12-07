AK PARTİLİ GENÇLERDEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

AK Parti Gençlik Kolları Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Akif Ağırman ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Akif Ağırman, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve yönetimi ile Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu ve Batman İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan'ın da katıldığı ziyarette konuşan AK Parti Gençlik Kolları Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ağırman, AK Parti iktidarı döneminde gençlere yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekti. Ağırman ayrıca, Başkanımıza da ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, Adıyamanlıların sıcakkanlılığına vurgu yaptı.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz gençlerimizin ülkemizin kalkınmasında en ön sıralarda yer alması bizleri çok mutlu ediyor. Özellikle AK Parti'mizin uygulamaya koyduğu çalışmalarla daha aktif rol almaya başlayan gençlerimiz, gelecek adına hepimizi daha da umutlandırıyor. İnşallah geleceğimiz, bilinçli bir gençlikle daha da güvende olacaktır. Bu vesileyle AK Parti Gençlik Kolları Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Akif Ağırman'a, Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu'na, Batman İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan'a ve Adıyaman AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'ye ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet