AK Partili Eski Bakan İdris Naim Şahin, CHP ve İYİ Parti'nin Ortak Adayı Olmak İstemiş

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde işbirliği görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması ve işbirliği planlanan tüm seçim bölgelerinin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. İki parti arasındaki görüşmelerde daha önce işbirliği yapılacak iller arasında açıklanmayan Ordu'nun da gündeme geldiği iddia ediliyor. Ordu belediye başkan adaylığı için de eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ismi kulislerde konuşuluyor.

"ŞAHİN, CHP İLE İŞ BİRLİĞİ ŞARTI İLE ADAY OLMAK İSTİYOR"

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis'te gazetecilerle sohbetinde soru üzerine "İdris beyi bizim il başkanımız ve Ordu teşkilatımız çok istiyor. Ama yine bildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile iş birliği şartı ile aday olmak istiyor. Ama bunlar hep bana söylenenler" dedi.

CHP ile seçim iş birliği yapılan yerler arasında Ordu'nun olmadığını hatırlatan Akşener, "Bizim CHP ile görüşmeyi sürdüren arkadaşlarımız tam yetkili. Gelebilir de masaya ama şu anda İdris beyin şartı bu" diye konuştu.

İdris Naim Şahin

KILIÇDAROĞLU, ŞAHİN İSMİNİ YALANLAMADI

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir grup gazetecinin Şahin'in adaylığına ilişkin soruları üzerine seçim işbirliğine yönelik İYİ Parti ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini hatırlatmakla yetindi.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu

Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra kendisine bilgi verildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Şimdi desem ki şu şöyledir, bu böyledir yani o ayrıntıları fazla bilmiyorum. Arkadaşlar görüşüyorlar, konuşuyorlar, belli bir olgunluğa ulaştırıyorlar sonra geliyor bana" dedi.