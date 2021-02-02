AK Partili Çam, Mardin'de Kadın Kolları Kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Birtakım hareketlenmeler çıkararak halkı sokağa davet etmek suretiyle 2013'te Gezi Parkı'nda yapmaya çalıştıklarını bugün Boğaziçi Üniversitesinde yapmaya çalışıyorlar. Şunu hiç unutmamaları lazım ki 2013'te FETÖ'nün uzantısı olan askerler, polisler Gezi Parkı'nı karıştırıyorlardı. Bugün Allah'a şükür polisimiz de askerimiz de dimdik halkımızın yanında." dedi.

Çam, Mardin'de düzenlenen partisinin İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde, kadınların çalışkanlığı ve azmi sayesinde AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında önemli ve başarılı işlere imza attığını söyledi.

Yenilenen kadrolarla milletin desteğini alarak 2023'e de hazır olduklarının aktaran Çam, demokrasiden ekonomiye, eğitimden ulaşıma kadar milletin verdiği oyları hak etmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini belirtti.

"Biz bu çalışmaları yaparken tek derdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka hiçbir icraatları olmayan ana muhalefet ve yavru muhalefetle de boğuşmaya devam ediyoruz." diyen Çam, kadınların "Çukur operasyonlarında" ve 15 Temmuz'da olduğu gibi her tehdit olayında canlarını ortaya koyarak mücadelelerini sürdürdüklerini, asla hainlere müsaade etmedekilerini söyledi.

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle andığını dile getiren Çam, şöyle devam etti:

"Bu günlerde ordumuzu, askerimizi, kaymakamlarımıza, valilerimize militan diyenler çıkıyor. İşte bunlar militan dedikleri zaman şehit kaymakamlarımızın, savcılarımızın, hakimlerimizin, askerlerimizin kemikleri sızlıyor. Eğer bir militan görmek istiyorlarsa ilk önce aynaya bakacaklar. Ardından da birlikte yürüdükleri o partilere bakacaklar."

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara değinen Çam şöyle dedi:

"Birtakım hareketlenmeler çıkararak halkı sokağa davet etmek suretiyle 2013'te Gezi Parkı'nda yapmaya çalıştıklarını bugün Boğaziçi Üniversitesinde yapmaya çalışıyorlar. Şunu hiç unutmamaları lazım ki 2013'te FETÖ'nün uzantısı olan askerler, polisler Gezi Parkı'nı karıştırıyorlardı. Bugün Allah'a şükür polisimiz de askerimiz de dimdik halkımızın yanında. Bu olaylara asla müsaade etmeyecek."

Bugün hem sağlık hem savunmada yerli üretimle önemli bir başarı sağlandığına işaret eden Çam, Türkiye'nin tarih izleyen bir ülkeden tarih yazan bir ülkeye dönüştüğünü anlattı.

"Zafer Diyarbakır annelerinin olacak"

Diyarbakır annelerinin "terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin önünde başlattığı onurlu duruşu desteklediklerini" dile getiren Çam, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine karşı zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na da şöyle tepki gösterdi:

"Evet bir zafer olacak. Bu zafer Diyarbakır annelerinin olacak, Şırnak annelerinin olacak, evlatlarını bekleyen babaların zaferi olacak. Bizim siyasetimiz hiçbir zaman bir grubun siyaset olmadı. Biz, bize oy versin vermesin, dilini, dinine, giyimini kuşamına bakmadan hiçbir ayrımcılık yapmadan 83 milyon insana hizmetkar olmak için bu siyaseti yapıyoruz."

AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç'ın da konuştuğu kongrede, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar yeniden seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar