AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı

16.09.2019 14:30

Sözcü'nün haberine göre; Malatya'nın AK Partili Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatı sonrasında tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçları toplatıldı.

31 MART SONRASI TASARRUF TEDBİRLERİ ALINDI

Tasarruf tedbirleriyle belediyeye ek gelir sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra başlattığımız tasarruf tedbirleri kapsamında ki uygulamalarımızı sürdürmekteyiz."dedi.

"EK GELİR SAĞLAYACAK YÖNTEMLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Çınar açıklamasında "Bu kapsamda belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin araçlarını toplayarak araç parkımıza çektik. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına başlattığımız bu tür tedbirlerle makam aracı sayısını azaltırken, belediyemize ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.