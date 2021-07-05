Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Kemal Çeber'i Ziyaret Etti

Uzun yıllar Sakarya Hendek ilçesinde belediye başkanlığı ardından parlamentoda 25. Dönem milletvekilliği yapan ve şu anda da AK Parti Yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini sürdüren Ali İnci Rize programı kapsamında Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.