Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Kemal Çeber'i Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Kemal Çeber'i Ziyaret Etti

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Kemal Çeber'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Uzun yıllar Sakarya Hendek ilçesinde belediye başkanlığı ardından parlamentoda 25. Dönem milletvekilliği yapan ve şu anda da AK Parti Yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini sürdüren Ali İnci Rize programı kapsamında Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Uzun yıllar Sakarya Hendek ilçesinde belediye başkanlığı ardından parlamentoda 25. Dönem milletvekilliği yapan ve şu anda da AK Parti Yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini sürdüren Ali İnci Rize programı kapsamında Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Valilik Makamında sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Çeber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci ve beraberindekilere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci'ye, Ak Parti Rize il Başkan yardımcıları ve parti temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Sertab Erener Selin Şekerci
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Metin Oktay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Vali Kemal Çeber'i Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 21:13:40. #1.15#

title