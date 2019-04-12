AK Parti ve MHP Heyetinden Çukurca Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek başkanlığındaki heyet, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundular.

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan ve partililer, Çukurca ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundular. Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar, İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililer tarafından karşılanan heyet, Başkan Dündar'a hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra kaymakamlık, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret ettiler.

İlçede esnaflarla da bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Gür ve Özbek, Çukurca'yı güzel günler beklediğini ifade ettiler.

Gönül belediyeciliğini tercih eden tüm ilçe sakinlerini teşekkür eden Başkan Gür, huzur ve güven içerisinde olan ilçenin kalkınması için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA