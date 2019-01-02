AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine...
IHAAW184824-SIY/02-01-2019- AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır.
IHAAW184824-SIY/02-01-2019
- AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkeze sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." 02.01.2019 18: 48: 24 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA