AK Parti Seçim Merkezine Taşlı Saldırı: 2 Gözaltı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yaptı. Çıkan tartışmada AK Parti Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.E. ve M.G., AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taş atarak camlarını kırdı. Maddi hasar oluşurken, alkollü olduğu iddia edilen Ş.E. ve M.G., iddiaya göre kendilerine tepki gösteren AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp etti. Şikayet üzerine Ş.E. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- İzmir

Kaynak: DHA