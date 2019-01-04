AK Parti Samsun İl Başkanlığına Atanan Aksu Görevi Devraldı

AK Parti Genel Merkezince Hakan Karaduman'ın yerine il başkanlığına atanan Ersan Aksu, görevine başladı.

Aksu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarrufları ve gördükleri lüzum üzerine il başkanlığında nöbet değişimi yapıldığını belirtti.

Bu karar sonucunda Genel Merkez yöneticilerinin AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevini kendisine tensip ettiklerini dile getiren Aksu, "İfade etmeliyim ki bu, mesuliyeti ve şerefi yüksek bir görevdir. Bu görevin şahsıma tevdi edilmesi ise şahsım için büyük bir onurdur. Üstlendiğim görev ve mesuliyetin idraki içinde, liderimize ve milletimize layık olmak adına samimiyet ve tevazu içinde inançla görevimi ifa etmeye gayret edeceğim." dedi.

Aksu, AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: AA