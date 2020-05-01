AK Parti Sakarya İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AK Parti Sakarya Aylık İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

AK Parti Sakarya Aylık İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Partiden yapılan açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin toplantıda hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kentte yapılan çalışmalar, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ve projelerle şehrin sorunları, yerel konular ve teşkilat çalışmalarının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen İl Başkanı Tever, kentin genel sorunlarını görüştüklerini kaydetti.

Bu tarz istişare ve değerlendirme toplantılarında yakaladıkları uyum ve koordinasyonun çalışmalarına ışık tuttuğunu aktaran Tever, "Sakarya'mızın meselelerini iş birliği içerisinde değerlendirdik. Durmak yok, daha fazla çalışacak, daha fazla gayret göstereceğiz. Rabbim, gayretimizi, azmimizi ve hizmetimizi artırarak devam ettirsin." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde sağlık altyapısının, fedakarca çalışan sağlık görevlilerinin rolünün yanı sıra erken alınan önlemlerin de etkin rol oynadığına işaret eden Tever, Sakarya'daki vaka sayılarındaki azalmanın sevindirici olduğunu belirtti.

Tever, hep birlikte atlatılacak olan salgın sürecinin ardından kentin gelişimine ve değişimine odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA