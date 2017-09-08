AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Demir, Güven Tazeledi
ANKARA(A.A) - AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, tek aday olarak girdiği 6. Olağan Kongre'de göreve yeniden seçildi.
ANKARA(A.A) - AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, tek aday olarak girdiği 6. Olağan Kongre'de göreve yeniden seçildi.
Kongreye, AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, Ankara milletvekilleri Murat Alparslan, Ahmet Gündoğdu, Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyeleri ile partililer katıldı.
Mevcut Başkan Demir, kongre sonunda güven tazeledi.
Aysel Demir'in yönetim kurulu listesinde Abdullah Arabacı, Abdullah Efe, Abdulkadir Çakmaktepe, Ali Rıza Koçoğlu, Ayşegül Karaduman, Bülent Taşın, Cihat Yüksel, Fatma Onaran, Hüseyin Yüksel, İrfan Çekiç, İsmail Atamil, Kalender Karaca, Mehmet Toprakçıoğlu, Mehmet Varol, Murat Deniz, Orhan Bozdağ, Özal Yürekli, Özgür Özcan, Selma Ergin, Serkan Özkan, Sinan Yılmaz, Süleyman Yıldırım ve Şakir Aydın yer aldı.