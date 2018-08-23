AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda Bayramlaşma

AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ile İsmail Kaya ve İl Başkanı Hamza Tor, partililerle bayramlaştı.

Partinin İl Başkanlığı önünde Durmuşoğlu, Kaya ve Tor, teşkilat üyeleriyle bayram dolayısıyla bir araya geldi.

Durmuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, partililerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi:

"Kentimizde bizim eksik olan yanımız yerel yönetimlerdir. 14 belediyeden 3'ü bizdedir. 2019'da yapılacak yerel seçimlerde çok çalışarak kentimizi 'AK Belediyecilikle' buluşturacağız. Osmaniye'mizde de bütün belediyeleri alacağız. Ülkemizin refahı için daha çok işimiz var. Kentimizi de en iyi şekilde temsil etmek için gayret sarf ediyoruz."

İsmail Kaya da herkesin Kurban Bayramını kutlayarak, "Bu bayramda kırgınlıkları, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakmak adına bunun ilk adımını biz atalım. Bu dava, ilk kurulduğundan bu yana çok sayıda zorluklarla ve engellerle karşılaştı. İşte bütün bu zorlukları bizler birlik ve beraberlikle bertaraf ettik." şeklinde konuştu.

Hamza Tor ise AK Parti'nin mazisinin başarılarla dolu olduğunu anlatarak, "Birlik ve beraberlikle çok daha güçlü olarak büyük işler başaracağız. Bu bayramlar, bir ve beraber olmamız için bir vesiledir. Allah bu birlik ve beraberliğimizin bozulmasına müsaade etmesin inşallah." ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.