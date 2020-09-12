AK Parti Nurdağı ve İslahiye İlçe Kongresi yapıldı AK Parti Nurdağı ve İslahiye ilçe kongreleri yapıldı.

AK Parti Nurdağı ve İslahiye ilçe kongreleri yapıldı.

İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okunan mesajların ve yapılan konuşmaların ardından delegeler oy kullandı.

Yapılan seçimde mevcut Başkan Mehmet Aslan 333 oy rakibi Ali Göl ise 52 oy aldı.

Kongreye AK Parti Gaziantep AK Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ ile çok sayıda partili katıldı.

Nurdağı Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kongrede ise tek aday olan mevcut İlçe Başkanı Ramazan Analık 134 delegenin oyuyla tekrar seçildi.

Kaynak: AA