AK Parti'nin YSK Temsilcisi, CHP'nin Partilerin Alamadığı Sandık Kurulu Başkanlarının Listesini Aldığını İddia Etti

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Özel,CHP'nin AK Parti'nin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini cep telefonu numaralarıyla birlikte alıp başkanlara mesaj çektiğini iddia etti.

Recep Özel, resmi Twitter hesabından açıklama yaparak CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta'nın sandık kurulu başkanlarına gönderdiğini iddia ettiği mesajları paylaştı.

PARTİLER LİSTEYE ERİŞEMİYOR

Sandık kurulu başkanlarının listesine partilerin erişemediğini ifade eden Özel, CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta'nın bu listeyi aldığını ve başkanlara mesaj çektiğini iddia etti.

"DEĞERLİ SANDIK BAŞKANIM..."

Özel'in paylaştığı mesajda yazan ifadeler şöyle:

"Değerli sandık başkanım. Adeta bir demokrasi şöleni havasında yaşanmasını temenni ettiğimiz 31 Mart seçimlerinde aldığımız görev, hepimizin geleceği için son derece önemlidir. Sağlam bir irade, yüksek adalet bilinci gerektiren bu görevi hakkı ile yerine getireceğinizden en ufak bir şüphemiz dahi yoktur. Sizlere her zaman olduğu gibi güveniyor, görevinizde başarılar diliyorum. Saygılarımla. Mehmet Salih Usta-CHP Pendik Belediye Başkan Adayı"

İşte Özel'in paylaşımı;