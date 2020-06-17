AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
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AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen

AK Parti, 2023 yılında yapılacak seçimler için çalışmalara şimdiden başlarken en büyük hedefini ise 2023'te ilk kez oy kullanacak 7 milyon Z kuşağı olarak belirledi.

AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
17.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:11

Önceki gün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, partisinin yeni Dijital Dönüşüm Stratejisi hakkında sunum yaparken Z kuşağının internetin içine doğduğunu ve onlara internet üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı bilgilendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"DEVLET OTORİTESİNE MEYDAN OKUYORLAR"

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, belgede, "Z kuşağı olarak tabir edilen nesilden 7 milyona yakın seçmen 2023'te ilk kez oy kullanacaktır. Onların içine doğdukları yeni medya düzeni, veri ve içerik sağlayıcılar tarafından devlet otoritesi, egemenliği ve siyaseti de aşan bir meydan okumayla karşımıza çıkmaktadır.

"Z KUŞAĞI MANİPÜLASYONA KARŞI FARKINDALIKLA DONATILMALI"

Buna cevabımız siber egemenlik, siber vatan ve dijital Türkiye ile olmalıdır. Oy verme davranışı dijital mecralar tarafından doğrudan manipüle edilebiliyorsa; bunun örneklerini açıkça ortaya koyan belgesel filmler Cambridge Analytica vakasını bizlere anlatıyorsa, bu yeni Z kuşağı genç seçmen kitlesi başta olmak üzere tüm kullanıcılar yeni bir farkındalıkla donatılmalıdır" denildi.

"SOSYAL MEDYA İÇİN KANUN TASARISI HAZIRLAMA İHTİYACI ŞART"

Z kuşağına dönük farkındalık çalışması başlattıklarını ve 'dezenformasyonla mücadele ettiklerini' bildiren Ünal, "Sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur" dedi.

Politika Manşet

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