: AK Parti'nin "Türkiye'de en beğenilen siyasetçi" anketinin sonuçları belli oldu

19.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:28

AK Parti'nin masasındaki anketlerde ilk iki sıra değişmiyor.Son ankette de birinci sıradaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş takip etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi AK Parti'nin yetkili bir ismi Tarafsız Haber Ajansı'na anlattı. Ankete göre "en beğenilen siyasetçi" sorusuna verilen yanıtlarda Erdoğan yine birinci sırada yer aldı. İkinci sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alırken üçüncü sırayı ise Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aldı. Yetkili Erdoğan ve İmamoğlu'nun beğenilme oranı hakkında bilgi vermezken, Demirtaş'ın beğenilme oranının yüzde 10 civarında olduğunu söyledi.

CUMHUR İTTİFAKININ OYU KAÇ?

Ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı da yer aldı. AK Parti'li yetkilinin aktardığına göre ittifakın oy oranı yüzde 50-52 oranında, yani seçimi kazanmaya yetecek düzeyde. Aynı yetkili AK Parti'nin oy oranının ise yüzde 35-40 düzeyinde olduğunu dile getirdi.AK Parti'li yetkili, "Cumhur İttifakı'nın oyu demek Erdoğan'ın oyu demek" yorumunu da yaptı.

CHP'nin ve diğer partilerin ya da Millet İttifakı'nın oy oranına dair sorular yanıtsız kaldı.

"KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ" OLAYI KUMPAS OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Son ankette "Külliye'ye giden CHP'li iddiası" da soruldu. Katılımcıların yüzde 80'inin "kumpas" dediği belirtildi. AK Parti'li bir yönetici, "Yüzde 80 kumpas diyor. CHP'nin kumpası olarak görüyorlar. 'Kemal Bey'e yaradı, Kemal Bey koltuğunu korumak için yapılan bir hamle' diyorlar" dedi.

AK PARTİ'DEN KOPUŞLAR

Partiden kopuşlar da değerlendirildi. "AK Parti'ye kızanlar gidiyor" iddiasına "Kızan gitmez. Kızan Cumhurbaşkanı'na kızmıyor. Kızan bakanlara kızıyor, damada kızıyor, gruba kızıyor" yanıtı geldi.

"BABACAN VE GÜL SALON SİYASETÇİSİ"

AK Parti'li yetkili, siyasette "salon" ve "meydan" siyasetçileri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan meydan siyasetçisi. Devlet Bahçeli meydan siyasetçisi. Ali Babacan ve Abdullah Gül ikisi de salon siyasetçisi, meydan siyasetçisi değil. Meral Akşener meydan siyasetçisi, Muharrem İnce meydan siyasetçisi. Kemal Kılıçdaroğlu ne meydan ne salon siyasetçisi. Ahmet Davutoğlu salon siyasetçisi ama meydan siyasetçiliği de var" yorumunu yaptı.

AK Partili yetkili Davutoğlu'nun parti çıkışını vatandaşın "doğru bulmadığını" öne sürerek, "Konya'da en az desteğe sahip isim Davutoğlu " iddiasında bulundu.

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