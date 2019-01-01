AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında 2 kadın aday bulunuyor. AK Parti, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde MHP'nin adayını destekleyecek. Erdoğan, bu isimleri de AK Parti'nin tanıtım toplantısında açıkladı.

İŞTE AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

Akyurt - Hilal Ayık (Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı-mühendis)

Altındağ - Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

Ayaş - Burhan Demirbaş (Ayaş Belediye Başkanı)

Bala - Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)

Beypazarı - Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye Başkanı)

Çamlıdere - Hazım Caner Can (Çamlıdere Belediye Başkanı)

Çankaya - Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)

Çubuk - Baki Demirbaş (İlçe başkanı)

Elmadağ - Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)

Evren - Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe Başkanı-müteahhit)

Güdül - Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)

Haymana - Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)

Kahramankazan - Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü-öğretmen)

Kalecik - Duhan Kalkan (Avukat)

Keçiören - Turgut Altınok (Keçiören eski Belediye Başkanı)

Kızılcahamam - Süleyman Acar (Kızılcahamam İlçe Başkanı-mali müşavir)

Mamak - Murat Köse

Nallıhan - İsmail Öntaş (Nallıhan Belediye Başkanı)

Pursaklar - Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)

Sincan - Murat Ercan (Sincan Belediye Başkanı)

Şereflikoçhisar - Melih Memiş Çelik

Yenimahalle - Veysel Tiryaki (Altındağ Belediye Başkanı)

ÜÇ İLÇEDE MHP'NİN ADAYINA DESTEK

AK Parti'nin aday göstermeyip, MHP'nin adayını destekleyeceği üç ilçe ise şöyle:

Etimesgut - Enver Demirel (Etimesgut Belediye Başkanı)

Gölbaşı - Ramazan Şimşek

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya (Polatlı Belediye Başkanı)