AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, Ankara'nın Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde MHP'nin adaylarının destekleneceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında 2 kadın aday bulunuyor. AK Parti, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde MHP'nin adayını destekleyecek. Erdoğan, bu isimleri de AK Parti'nin tanıtım toplantısında açıkladı.
İŞTE AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:
Akyurt - Hilal Ayık (Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı-mühendis)
Altındağ - Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
Ayaş - Burhan Demirbaş (Ayaş Belediye Başkanı)
Bala - Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)
Beypazarı - Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye Başkanı)
Çamlıdere - Hazım Caner Can (Çamlıdere Belediye Başkanı)
Çankaya - Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)
Çubuk - Baki Demirbaş (İlçe başkanı)
Elmadağ - Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)
Evren - Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe Başkanı-müteahhit)
Güdül - Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)
Haymana - Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)
Kahramankazan - Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü-öğretmen)
Kalecik - Duhan Kalkan (Avukat)
Keçiören - Turgut Altınok (Keçiören eski Belediye Başkanı)
Kızılcahamam - Süleyman Acar (Kızılcahamam İlçe Başkanı-mali müşavir)
Mamak - Murat Köse
Nallıhan - İsmail Öntaş (Nallıhan Belediye Başkanı)
Pursaklar - Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)
Sincan - Murat Ercan (Sincan Belediye Başkanı)
Şereflikoçhisar - Melih Memiş Çelik
Yenimahalle - Veysel Tiryaki (Altındağ Belediye Başkanı)
ÜÇ İLÇEDE MHP'NİN ADAYINA DESTEK
AK Parti'nin aday göstermeyip, MHP'nin adayını destekleyeceği üç ilçe ise şöyle:
Etimesgut - Enver Demirel (Etimesgut Belediye Başkanı)
Gölbaşı - Ramazan Şimşek
Polatlı - Mürsel Yıldızkaya (Polatlı Belediye Başkanı)