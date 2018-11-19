AK Parti'nin Adaylık Teklif Ettiği Eski Belediye Başkanı Alibeyoğlu, CHP'den Başvuru Yapmış

Yerel seçimlerde partiler için adaylık başvuruları devam ederken AK Parti'nin anketlerde önde görünen eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'na adaylık teklif ettiği ancak Alibeyoğlu'nun CHP'ye adaylık başvurusu yaptığı iddia edildi.

"AK PARTİ ADAYLIK TEKLİF ETTİ"

Mart 2019'daki yerel seçimlerde partilerin bazı illerde aday çıkartacağı isimler belli olmaya başladı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti'nin, partiden tartışma ile ayrılan anketlerde ise önde görünen eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'na adaylık teklif ettiği ancak, CHP'ye adaylık başvurusu yaptığı öne sürdü.

Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu

"ERDOĞAN,SEÇİME KAZANMA İHTİMALİ YÜKSEK İSİMLERLE GİRMEYİ PLANLIYOR"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek "Merhaba" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları aktardı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim kazanmaya odaklanmış bir siyasetçi olarakişi şansa bırakmıyor. Seçime 'standart AK Parti adayları' yerine kazanma ihtimali yüksek 'yıldız' isimlerle girmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

"ALİBEYOĞLU ADAYLIK İÇİN CHP'YE BAŞVURMUŞ"

AK Parti, partiden tartışma ile ayrılmasına rağmen anketlerde önde görünen eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'na adaylık teklif etmiş. Ancak Alibeyoğlu adaylık için CHP'ye başvurmuş.