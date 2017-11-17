AK Parti Merkez İlçe Kongreye Gidiyor

Ak Parti Hakkari Merkez İlçe Teşkilatı Pazar günü düzenleyecekleri 6. olağan kongresi için vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.



Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Hakkari Merkez İlçe Teşkilatı düzenledikleri basın toplantı ile pazar günü yapacakları 6. olağan kongresi için vatandaşlara katılım çağrısında bulundular. "Millete Hizmet Yolunda Kutlu Yürüyüşe Devam" sloganıyla düzenlenecek olan 6. olağan kongresinde mevcut başkan Cemal Adıyaman, kongreye tek liste halinde girecek. 6. olağan kongresi 19 Kasım Pazar günü saat 14;00'da Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. - HAKKARİ